VVD wil zetel terug van Houwerzijl

De VVD in de gemeente Delfzijl betreurt het dat Harrie Houwerzijl uit de fractie stapt. De partij vraagt hem zijn zetel terug te geven aan de VVD.

Houwerzijl maakte maandag bekend te breken met de partij, omdat hij de laatste tijd steeds vaker onenigheid heeft met fractievoorzitter Arie Heuvelman.'Ik ben actief op sociale media en daar wordt niet altijd even goed op gereageerd binnen de fractie. De laatste tijd hadden Heuvelman en ik steeds vaker een aanvaring en op den duur is het genoeg', liet Houwerzijl weten.Het bestuur van VVD Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) laat weten zich niet te herkennen in dat beeld. Heuvelman zelf wil geen commentaar geven op de kritiek.De kans is overigens klein dat de 71-jarige Houwerzijl zijn zetel teruggeeft aan de VVD. Hij liet weten als eenmansfractie verder te willen onder de naam Lijst Houwerzijl. Ook wil hij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.