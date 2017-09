'We hadden graag een feestreünie willen bouwen, het is niet anders'

'Veel mensen dachten dat het te grootschalig zou zijn. 'Zien we dan wel onze eigen klasgenoten?' Die onzekerheden konden we onvoldoende wegnemen.' Het is volgens Geert Bijleveld een van de redenen dat de grote schoolreünie van het Eemsdeltacollege in Appingedam er toch niet komt.

En ook de sociale media spelen een rol bij het besluit, zegt Bijleveld. 'Vroeger had je face-to-face contact, tegenwoordig is het een stuk makkelijker om contact te houden.'De belangstelling was simpelweg niet groot genoeg. 'We hadden de hoop dat het na de vakantie weer op gang zou komen. Afgelopen weekend zagen we wel een kleine toename van de kaartverkoop, maar onvoldoende om nog tot een behoorlijk aantal reünisten te komen. We zouden maximaal op zo'n 1500 uitkomen. En dat is onvoldoende voor ons om alle kosten te dekken.'Er is meer dan twee jaar gewerkt aan de reünie. Dat het feest nu niet doorgaat, was ook voor de organisatie even slikken. 'Maar iedereen was goed in staat om de emotie en de ratio van elkaar te scheiden. We hadden graag een feest willen bouwen, maar het is helaas niet anders.'De 1100 mensen die al wel een kaartje hadden gekocht, krijgen volgens Bijleveld hun geld zo snel mogelijk terug.