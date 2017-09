Wethouder Van Keulen: 'Ik heb er ook nooit wat gekocht'

'Het viel mij ook al op dat het er niet zo druk was.' Dat zegt wethouder Joost van Keulen van Groningen over de vestiging van Topshelf aan de Grote Markt. 'Ik ben er wel eens doorheen gelopen, maar ik heb er zelf ook nooit iets gekocht', bekent hij.

Een woordvoerder van het warenhuis maakte maandag bekend dat de winkel nog dit jaar dicht gaat. 'Ik vind het vooral vervelend voor de 35 medewerkers. Hopelijk vinden zij snel een nieuwe baan', aldus Van Keulen.De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat het voormalige V&D-pand op redelijke termijn weer gevuld wordt. 'De binnenstad van Groningen doet het goed. We hebben lage leegstandcijfers. Bovendien is eigenaar IEF Capital geen partij die een pand lang leeg laat staan.'Van Keulen gaat niet in op het gerucht dat Hudson's Bay in het gebouw komt. 'Wie er in komt, is aan IEF Capital en aan de markt.'