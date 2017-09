Groningen verleidt studenten tot mijden van de spits

De stad Groningen start een experiment om studenten te verleiden niet langer in de spits te reizen.

Het experiment richt zich op studenten die in en rond de stad wonen. Het idee is dat de deelnemers hun weekreiskaart omruilen voor een weekendkaart. In ruil daarvoor kunnen ze doordeweeks in en rond Groningen gratis reizen na de ochtendspits in de bussen van Qbuzz en treinen van Arriva.Het doel van het experiment is om de ochtendspits in Groningen te ontlasten en te onderzoeken of studenten bereid zijn om hun reisgedrag aan te passen.'Als we de drukte in de spits verminderen, kunnen we met hetzelfde aantal bussen en treinen de bereikbaarheid en het reiscomfort voor iedereen verbeteren', zegt wethouder Paul de Rook, tevens voorzitter van Groningen Bereikbaar, een van de deelnemende partijen.Ook het OV-bureau Groningen Drenthe, Qbuzz en Arriva doen mee. De proef loopt het hele collegejaar 2017/2018. Er is plaats voor maximaal 500 deelnemende studenten.