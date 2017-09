Serie: 'Help! Mien hoes valt om!

(Foto: RTV Noord)

Duizenden woningen in het aardbevingsgebied worden de komende jaren versterkt. Eén van de huizen die worden aangepakt is die van filmmaker Itamar Kool in Westerwijtwerd.

Hij staat met zijn vrouw voor een moeilijke keuze: verbouwen of afbreken en opnieuw beginnen? Itamar houdt ons wekelijks op de hoogte van zijn belevenissen.



Dat het allemaal nog niet op rolletjes loopt, blijkt wel uit zijn eerste filmpje. Want waarom staat er eigenlijk niets op papier?