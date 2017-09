Hoogezand-Sappemeer claimt bijna 3 miljoen bij NAM voor kindcentrum

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil 2,8 miljoen euro van de NAM voor directe en indirecte meerkosten voor het aardbevingsbestendig maken van Kindcentrum Vosholen.

Daarnaast vraagt het college de raad om 1,6 miljoen euro. Dat bedrag is nodig voor stijgende kosten door onder meer inflatie, extra parkeerplaatsen en de reparatie van constructiefouten die niet onder de aardbevingsbestendige constructie vallen.Wethouder Erik Drenth verwacht dat de bouw van het kindcentrum begin 2018 wordt hervat. Drenth: 'We werken al lang en erg hard aan de herstart van de bouw. Dat is veel complexer gebleken dan we dachten. Het voorstel dat nu bij de raad ligt, is een mijlpaal.'Tijdens de bouw van het kindcentrum zijn er veel tegenslagen geweest. Eerst bleek dat de plannen moesten worden aangepast omdat het gebouw aardbevingsbestendig moest worden gemaakt. Vervolgens ging de bouwer failliet. Toen een nieuw bouwbedrijf was gevonden, bleek dat er fouten in de constructieberekeningen zaten.In het kindcentrum komen twee basisscholen, een peuterspeelzaal en naschoolse opvang.