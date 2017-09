Slachtoffer schietpartij Stadskanaal blijvend verlamd

De nu 22-jarige man die eind vorig jaar zwaargewond raakte bij een schietpartij in Stadskanaal heeft een dwarslaesie. Dinsdag verscheen verdachte André L. (40) uit Spijkenisse tijdens een regiezitting voor de rechtbank in Assen.

Volgens advocaat Meindert Doornbos is zijn cliënt Niels O. vanaf zijn navel verlamd door een kogel die onder meer zijn ruggenmerg heeft geraakt. De advocaat van L., Inge Nagelmaker, zegt dat zijn cliënt ontkent de trekker te hebben overgehaald.L. ging op de avond van 19 november naar de woning aan de Waterlandlaan in Stadskanaal om drie kilo wiet te kopen, met een straatwaarde van zo'n 11.000 euro. 'Dat kocht hij voor vrienden die het wilden meenemen naar Curaçao', zegt Nagelmaker. 'Toen O. hem de drugs gaf, merkte hij dat het bij lange na geen drie kilo was en hij zei er wat van.'Daarna kwam O. volgens de advocate terug met een pistool. Tijdens de vechtpartij die vervolgens ontstond, werd haar cliënt elf keer met een mes gestoken en ging het wapen volgens de advocate per ongeluk af, waardoor O. werd geraakt. Hij raakte ernstig gewond en lag lange tijd in coma. De rest van zijn leven zit hij in een rolstoel.L. verliet bloedend de woning en verdween daarna. 3,5 maand later kon de politie hem na anonieme tips alsnog oppakken. Een 20-jarige man en een 22-jarige vrouw die ook in het huis waren, werden aangehouden. Over hun rol werd dinsdag niks duidelijk. De politie vond in het huis ook 154 valse briefjes van 50 euro.Tijdens de regiezitting vroeg de advocate onder meer om vijf getuigen, onder wie ook O., te mogen horen. Daar stemde de rechtbank mee in. Ook wil de rechtbank dat het wapen verder wordt onderzocht op dna-sporen en vingerafdrukken. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft het pistool al wel onderzocht, maar de rechtbank heeft, net als de advocate van L., nog meer vragen over de sporen.O. stelt volgens zijn advocaat Meindert Doornbos dat L. het wapen bij zich had en schoot op het moment dat O. hem de drugs gaf. Het slachtoffer zegt dat hij vanaf twee meter is neergeschoten. Uit onderzoek van deskundigen blijkt echter dat de kogel van een afstand van zo'n 75 centimeter is afgevuurd. 'Dat past ook veel beter bij het scenario van een worsteling', zegt Nagelmaker.Over drie maanden gaat de rechtbank verder met de zaak.