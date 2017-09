Harry Niehof met pazzipanten in Schathoes Verhildersum

(Foto: Harry Niehof)

'Ik wilde een bakje koffie drinken, maar al gauw kwam de wijn op tafel en ontstonden de wildste ideeën', vertelt Harry Niehof. De Groninger singer-songwriter brengt op drie zondagen een bijzonder programma in het Schathoes. Hij doet dat samen met drie Groninger gasten.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

Het spits wordt afgebeten door stadshistoricus Beno Hofman. Daarna volgen journalist/zangeres Inki de Jonge en theatermaker Theo de Groot.



Beno als jonkheer van Verhildersum

De uitbaatster van het Schathoes stelde tijdens het 'bakje koffie' voor om optredens van Niehof te combineren met bijzondere Groninger gasten. Niehof was meteen enthousiast en wist direct wie hij er voor zou uitnodigen.



'Beno Hofman stond voor mij meteen vast', zegt de zanger. 'In het verleden heb ik al eens samen met hem op een podium gestaan en dat is heel goed bevallen. Een historische plek als Verhildersum past perfect bij hem.' Beno bijt komende zondag het spits af en kruipt in de huid van de laatste jonkheer van Verhildersum.



Inki de Jonge

Een maand later deelt Harry Niehof het podium met zangeres en journaliste Inki de Jonge. 'Ik heb in het verleden heel veel met Inki op het podium gestaan. Wat ze in Verhildersum gaat doen, heeft ze me nog niet verteld.' Volgens Niehof gaat ze in ieder geval zingen, maar zeker ook iets doen met haar journalistieke werk voor het Dagblad.



Geëmigreerde Canadese tante

Als laatste gast ontvangt Niehof in november de Groninger theatermaker Theo de Groot. De theatermaker regisseerde Niehofs laatste concertreeks 'Café Op Driefklaai'. Maar de aanleiding om hem te vragen was een andere: 'Ik zag Theo op de Dag van de Groninger Taal. Hij deed daar een monoloog als zijn naar Canada geëmigreerde tante. Dat vond ik zo hilarisch.'