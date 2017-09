Provincie roept op tot meer windparken boven de Wadden

De provincie wil dat minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken kiest voor meer windmolens boven de Waddeneilanden. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan de minister.

De minister is bezig met het maken van een nieuw plan voor wind op zee. Volgens de provincie is het gebied boven de Wadden bij uitstek geschikt voor windparken.'Het is ongeveer 65 kilometer boven de Waddeneilanden', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'Hier hebben we een enorme potentie voor wind op zee. We hebben de ruimte, er liggen al kabels in de buurt en er is potentie voor afname van de duurzame energie.'Een groot windpark boven de Wadden zorgt er niet meteen voor dat de drie noordelijke provincies hun energiedoelstelling hebben gehaald. 'Iedere provincie krijgt een twaalfde deel', aldus Homan. 'Maar er valt wel grote winst te halen met demet werk in de Eemshaven bijvoorbeeld.'