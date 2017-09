Bas Veenstra gaat basketballen in Spanje

(Foto: JKBEELD)

Basketballer Bas Veenstra verlaat Groningen voor het Spaanse Zamora. Hij heeft een contract getekend voor een seizoen bij Aquimisa Laboratorios op het derde niveau van Spanje.



De 22-jarige Veenstra speelde de afgelopen drie seizoenen in het eerste team van Donar. Hij won in die periode zes prijzen: twee landstitels, twee bekers en twee Supercups.



Veenstra begon in de jeugd van Donar en kwam tussendoor twee jaar uit voor Landstede Basketbal uit Zwolle.