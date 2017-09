Noord Vandaag: 'Overdag is er bij een casino geen moer te beleven'

Vandaag onder meer in Noord Vandaag: de Topshelf-malaise, een revolutionair stuk asfalt, overlevende brugpiepers, rugbytrainingen en een nieuw carrillongeluid.

- V&D failliet, Topshelf geflopt. Wat moet er nu gebeuren met het oude V&D-pand aan de Grote markt? Delijkt niet goed voor het stadsbeeld... (Vanaf 01:23)- In Leek is een nieuw stuk, milieuvriendelijk asfalt aangelegd dat schadelijke broeikassen uit de lucht haalt. Hoe werkt dit precies? (Vanaf 07:10)- Vijftien werkloze jongeren krijgen acht weken lang, onder de naam 'De Harde Leerschool'. Wat is het doel hier eigenlijk van? (Vanaf 10:27)- Hoe overleven de vele honderden tieners die deze week aan hunzijn begonnen de brugklas? Stijn maakte een vlog... (Vanaf 12:13)- Voormalig Olympisch judoka en huidig psycholoog Nynke Klopstra geeft weerbaarheidstrainingen aan jongeren. Ze heeft een paar... (Vanaf 14:21)- Verslaggever Jasmijn Wijnbergen beklom vandaag de martinitoren en luisterde naar hetnieuwe, maar. Benieuwd hoe dit klinkt? (Vanaf 20:47)