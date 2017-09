Bord onthuld: 'Hier komt de Blauwe Loper'

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord) (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

In Blauwestad is dinsdag een bord onthuld op de plek waar de Blauwe Loper uitkomt. Dat is de fietsbrug die Blauwestad en Winschoten met elkaar moet verbinden.

Mario Miskovic

Verslaggever





Krabbel gezet

In Blauwestad hebben bestuurders van de provincie en de gemeente Oldambt hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staan afspraken over de realisatie, de financiering en het beheer en onderhoud van de brug.



In 2019 beginnen

Het komende jaar wordt gebruikt voor de voorbereiding, aanbesteding en het ontwerp. Als alles volgens planning verloopt kan in 2019 de bouw beginnen.



Het onthulde bord in Blauwestad is overigens een tijdelijke. Het uiteindelijke bord moet later de aandacht op zich vestigen. Dat bord is 6,5 meter hoog.



