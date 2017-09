De nieuwe missie van De Boer: geld ophalen voor Maggie's Center bij UMCG

Oud-Kamerlid Betty de Boer (VVD) gaat zich inzetten voor de komst van een opvanghuis voor mensen met kanker in de stad Groningen. Ze gaat geld werven voor het zogeheten Maggie's Center, dat op het terrein van het UMCG moet komen.

'Het is een initiatief dat komt uit de samenleving', zegt De Boer. 'Dit is letterlijk overgewaaid uit Engeland. Zo kan je als mensen iets voor elkaar betekenen.'In een Maggie's Center worden kankerpatiënten naast hun klinische behandeling begeleid en ook geestelijk ondersteund. De bedoeling is dat kankerpatiënten en hun familie gratis van het centrum gebruik kunnen maken. Het wordt betaald uit de opbrengsten van fondswerving, sponsoring en giften.'Het valt niet onder de verzekering, dus ik hoef niet met de overheid om de tafel te zitten: 'Wat gaat u doen voor mensen die kanker hebben gehad?' In Engeland zeggen ze het heel kernachtig zo: 'Je moet je vreugde in het leven niet verliezen, als je in de schaduw leeft van het feit dat je kanker hebt.' Dat haalde mij over de streep om het ook naar Nederland te halen.'De Boer nam in maart na de verkiezingen afscheid van de Tweede Kamer. Ze zat zeven jaar in het parlement en was daarvoor acht jaar gemeenteraadslid in Groningen.