Provincie wil nieuw duurzaam inspectieschip

(Foto: Wout van Groenestijn / Groningen in Beeld)

De huidige inspectieboot van de provincie is 44 jaar oud. 'De Aquarius, zo heet de boot, is gewoon af', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'En we willen een zo schoon mogelijke vervanger.'

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

De provincie wil daarom een nieuw inspectieschip kopen. De boot moet het eerste door batterijen aangedreven inspectieschip van Nederland worden.



Aquarius

Een inspectieschip van de provincie wordt ingezet voor toezicht, handhaving en begeleiding. Zo wordt de Aquarius bijvoorbeeld ingezet bij tewaterlatingen in het Winschoterdiep en wordt het schip gebruikt voor controles op illegale lozingen.



Nu duurder, maar op termijn niet

Provinciale Staten moet nog wel akkoord gaan met de aanschaf van de boot, die 1,6 miljoen euro moet kosten.



'Hij is in aanschaf duurder dan we vooraf hadden gedacht', aldus Gräper. 'Maar door het duurzame vallen de onderhoudskosten en brandstofkosten op termijn lager uit.'



Kijken rond in het Noorden

Of de boot ook in de regio gebouwd kan worden is nog onduidelijk. 'De investering van 1,6 miljoen euro maakt dat we dit Europees moeten aanbesteden', zegt Gräper. 'Maar we zijn natuurlijk wel in het Noorden aan het rondkijken of er partijen zijn die ons kunnen helpen deze boot te realiseren.'