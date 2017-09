Woongroep Marenland ontevreden over afgeraffelde woningen

Woongroep Marenland rekent het aannemer Friso Bouw en Centrum Veilig Wonen (CVW) aan dat hun woningen zijn afgeraffeld. 'Morgen gaan wij om tafel en eisen wij een duidelijke uitleg over hoe ze de kwaliteit gaan verbeteren', zegt Arjen Hoeber van de woningcorporatie.

Marenland en CVW houden in de wijk Opwierde-Zuid een proef met het aardbevingsbestendig maken van 64 huurwoningen. De eerste acht zijn vorige week opgeleverd. Maar toen de bewoners terugkeerden naar hun woningen, kwamen ze terecht in een huis dat niet af is.Op foto's die huurdersvereniging De Maren in bezit heeft, is onder meer te zien dat dorpels niet zijn afgewerkt en dat de steenstrips op de buitenmuur schots en scheef zitten.'Dit is onacceptabel. Het gaat om onze huurders. Je verwacht dat ze terugkeren naar een huis dat klaar is. De kwaliteit is zwaar onder de maat. Het zijn woningen die nog jaren mee moeten gaan', zegt Hoeber.Voorzitter Martin Franken van huurdersvereniging De Maren wijt het probleem aan de tijd die de aannemer heeft om de woningen te verbouwen. 'Dit is gewoon afgeraffeld', zei Franken eerder deze week. Hoeber verzekert dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost door de aannemer.Tijdens de verbouwing van de eerste acht woningen liet ook Harm-Jan Tolsma van aannemer Friso Bouw weten dat het aanpoten is voor de bouwvakkers. 'De werkdruk is extreem hoog. Tegenvallers als regen kunnen we dan niet gebruiken.'De aannemer heeft zo'n vijf weken om de huizen te verbouwen. De vraag is of dat genoeg is. 'Dat wil ik morgen ook graag weten', zegt Hoeber. 'Als de aannemer aangeeft langer nodig te hebben, dan hebben wij daar geen problemen mee. Het gaat ons niet om snelheid, maar om kwaliteit waarbij het belang van onze bewoners voorop staat.'Deze week start de aannemer met het versterken van de tweede fase. Het totale project moet eind december klaar zijn. Mocht uit het gesprek naar voren komen dat de aannemer langer de tijd nodig heeft, kan die deadline opschuiven naar begin 2018.