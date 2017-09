Internationale studenten voor 16 euro per nacht in voormalig COA-pand

(Foto: Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons))

Een deel van de internationale studenten in Groningen heeft moeite met het vinden van passende woonruimte. Vanaf vrijdag biedt de voormalige COA-locatie aan de Van Swietenlaan 23 aan honderd van hen tijdelijk onderdak.

Het initiatief komt van Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen (Hanze) en gemeente Groningen. 'Met deze oplossing geven we de studenten de tijd om de komende weken een reguliere kamer of appartement in het bestaande aanbod te vinden', melden de drie partijen gezamenlijk.



16 euro per nacht

'De locatie Van Swietenlaan 23 biedt ruim voldoende gescheiden toiletten en douches, echter geen keukens. De 100 bedden zijn verdeeld over 1, 2- en 3-persoons kamers en krijgen allemaal een nieuwe boxspringmatras. De prijs is bewust laag gehouden: de studenten betalen 16 euro per persoon per nacht.'



Ruimte bieden

In de tussentijd wordt gestaag verder gewerkt aan de uitbreiding van studentenwoningen in Groningen Stad. Het drietal benadrukt het belang dat ook de doorstroming naar de bestaande particuliere kamermarkt ook op gang komt. 'Dat wil zeggen dat reguliere studentenhuizen ruimte gaan bieden aan internationale studenten.'



De voormalige COA-locatie aan de Van Swietenlaan wordt vanaf vrijdag 8 september tot uiterlijk 31 oktober ter beschikking gesteld voor de internationale studenten.