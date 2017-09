Wachten op superorkaan Irma: 'Als het heftig wordt, gaan we de badkamer in'

Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius maken zich op voor monsterorkaan Irma. 'Het is een enorme chaos', zegt de Muntendamse Astrid Schrage, die sinds drie jaar op Sint Maarten woont.

'Het begon vorige week toen een collega huilend op school kwam', vertelt de docente Beeldende Vorming. 'Mensen dachten meteen aan de verwoestende orkaan Luis in 1995 en begonnen 'm te knijpen. Anderen waren nog sceptisch.'Luis zorgde er 22 jaar geleden voor dat er maandenlang geen stroom op het eiland was. Ook waren de scholen lange tijd gesloten. 'Alles was verwoest', weet Schrage.Afgelopen weekend werd duidelijk: dit gaat een grote orkaan worden die in één adem genoemd kan worden met Luis. En dat besef drong meteen door. 'Normaal gesproken liggen de stranden vol, maar het was nu rustig. Iedereen was druk bezig met de voorbereidingen op Irma.'Dinsdagochtend (in Nederland zes uur later) nam Schrage nog voor openingstijd plaats in de rij bij de bouwmarkt om hout te halen. Onder een bijna stralend blauwe lucht. 'Het ziet eruit alsof er niets gaat gebeuren.''Ik woon midden op het eiland op de berg op 220 meter hoogte. Ik heb normaal gesproken een heel mooi uitzicht, maar ik weet niet hoe dat woensdag gaat zijn. Ik denk dat we heel veel wind gaan vangen, maar we zitten wel weer veilig voor het regenwater dat uit de bergen naar beneden komt.'Vanaf dinsdagavond 23:00 uur Nederlandse tijd mogen bewoners van Sint Maarten niet naar buiten. Donderdag wordt halverwege de middag bekeken of het weer veilig is.'Mijn huis zit helemaal dicht. Er zitten al shutters voor, maar we weten niet of die het houden. Dus maken we ook planken aan de binnenkant en hopen dat dit voldoende is.''Mocht het heel heftig worden, dan gaan we in de badkamer zitten. En alles gaat in zakken. Ook de kleding, want met deze wind kan het zijn dat alles eruit vliegt en niets van je huisraad veilig is. We weten niet wat we moeten verwachten. Dit is heel gek.''De natuur houd je niet tegen. Nu is iedereen beter voorbereid dan bij Luis, maar bij 300 kilometer per uur kan alles eraf gaan.'Ook Hendrik Ekema uit Appingedam zit op Sint Maarten, waar het vliegverkeer momenteel stil ligt. 'Irma is categorie 5. Ik hoop dat het niet veel schade aan het eiland gaat brengen', zegt hij vanaf een bijna verlaten strand. 'Ik hou mijn hart vast.'