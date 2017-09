Bronzen afgietsels van overleden zoontje gestolen

(Foto: Politie Groningen Stad en Haren/Facebook) (Foto: Politie Groningen Stad en Haren/Facebook)

Een inbraak met grote emotionele gevolgen: dieven hebben uit een huis aan de Speenkruidstraat in Groningen bronzen afgietsels van een handje en een voetje van het overleden zoontje van de bewoners gestolen.

De inbraak was op 19 augustus. De dieven hebben ook andere bezittingen buitgemaakt.



Heeft u de bronzen afgietsels gezien of weet u waar ze zijn? Dan kunt u bellen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.