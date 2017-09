Martinicarillon neemt stokje over van Big Ben

(Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)

Vanaf dinsdag klinken er Engelse geluiden uit het carillon van de Martinitoren in Groningen.

Vroeg in de middag begonnen de beiaardier en twee techneuten met het versteken van de Big Ben-motief, een geluidsfragment welke jarenlang door het carillon werden gespeeld in Westminster.



Stille Big Ben

Vier jaar lang staat de Big Ben stil en zal het welbekende klokkenspel niet meer te horen zijn in Westminster. Voor de Groningse stadsbeiaardier Auke de Boer was dat een reden om dit Engelse geluid naar de Stad te halen: 'We moeten Groningen natuurlijk wel op de kaart zetten.'



De melodie van de Big Ben is erg bekend, maar helemaal zoals het origineel zal het niet klinken. 'In Londen wordt het maar op vijf klokken gespeeld. De Martinicarillon heeft 52 klokken, daarom heb ik er nog wat extra noten aan toegevoegd', vertelt de beiaardier trots.

'Je blijft de melodie van de Big Ben horen, maar daar omheen zal je ook nog hogere klanken horen.'



Wisseling liederen

Jaarlijks wordt het motief vier keer gewisseld. 'Ik zoek vaak iets uit wat bij de tijd van het jaar hoort', vertelt De Boer. Naast de Engelse melodie worden er nog drie liederen toegevoegd.

Twee Groningse volksliederen die te maken hebben met de oogst en het binnenhalen van de aardappelen. Ook klinkt er na vanmiddag het lied van Luther: Ein feste Burg ist unser Gott. In december klinken er weer vier nieuwe liederen uit het carillon.