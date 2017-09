Autokrasser laat briefje achter: 'Hé stomme trut'

De politie zoekt getuigen van de vernieling van een auto op de parkeerplaats voor de Jumbo in Ter Apel.

De dader zelf helpt de politie een beetje met de zoektocht. Hij liet een briefje achter met daarop de tekst: 'He stomme trut als jij net zo parkeert dan als jij n**kt dan krijg je hem er nooit in. P.S Ik heb gelijk een vette kras gemaakt'.De politie zoekt nu mensen die op dinsdag 4 september tussen 13:30 en 14:15 in op parkeerplaats in Ter Apel waren en misschien iets hebben gezien.