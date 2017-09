Nieuwe windmolens in de planning voor Eemshaven

De Eemshaven krijgt zes nieuwe windmolens. Ze krijgen een tiphoogte van maximaal 212 meter hoog. Dat is een slag hoger dan de molens die er al staan.

De hoogste windmolen op dit moment is ruim 200 meter hoog en staat vlakbij poldermolen de Goliath in de Eemshaven. Het is de hoogste windmolen van Nederland (op land).Twee nieuwe windmolens van ontwikkelaar Innogy komen op het Vopak-terrein. Twee andere staan gepland voor het terrein waar de LNG-terminal zou komen.Op de strekdammen (waar de boten de haven binnenvaren) komen ook twee nieuwe windturbines. Dat zijn de vervangers van twee molens die op de locatie van de beoogde helihaven staan.Naar verwachting geeft de gemeente Eemsmond dit najaar de vergunningen. Wanneer de windmolens er uiteindelijk komen te staan is nog niet bekend.