's Werelds beste schilder komt misschien wel uit Oostwold

Hans Huizinga oefent er op los (Foto: RTV Drenthe/Steven Ophoff)

Nog een maand en dan staat Hans Huizinga in Abu Dhabi op het wereldkampioenschap voor beroepen. De 20-jarige schilder uit Oostwold doet mee in de categorie Schilderen en Decoreren.

´Het is pittig, helemaal de eerste keren. Nu wen je eraan en wordt het steeds makkelijker, maar het is en blijft pittig´, zegt hij tegen RTV Drenthe over zijn werk.



Twintig uur

Huizinga werkt als schilder voor Kerbof Schilders in Delfzijl en oefent al maanden voor WorldSkills Abu Dhabi. Tijdens de wedstrijd heeft hij twintig uur de tijd om op een vooraf bepaalde manier een muurtje te decoreren. Dat doet hij met behang, verf, folie en plakletters.



'Goede vorderingen'

Zelf hoeft de vakschilder niet zo nodig in de belangstelling te staan, maar het Drenthe College in Assen, waar hij zijn opleiding geniet, is trots op haar leerling. In de praktijkruimte wordt hij gecoacht door expert Hans Baas. ´Hans is zeer gedreven en goed met zijn vak bezig. We zien door het trainen dat hij goede vorderingen maakt´, aldus Baas.



Nederlands Kampioen

Midden maart won Huizinga het Nederlands Kampioenschap schilderen voor MBO´ers, dat in de Amsterdamse RAI werd gehouden. Hij toonde zich de beste van alle 380 deelnemers. 'Om goed voor de dag te komen moet je veel oefenen, zowel thuis als op het werk', zei hij destijds.



Baas is laaiend enthousiast over zijn leerling: ´Huizinga is heel goed. Je wordt niet maar zo Nederlands kampioen. Je hebt voorrondes, kwalificaties en dan heb je de finales. En overal moet je maar presteren om eerste te worden.'



Goed in zijn vak

Hans Huizinga gaat zich in Abu Dhabi meten met concurrentie uit landen als Korea, China, Rusland en Duitsland, maar hij wil vooral laten zien dat hij goed is in zijn vak. 'Ik wil in ieder geval 500 punten halen, dan scoor je bovengemiddeld.'



De WorldSkills Abu Dhabi worden gehouden van 15 tot en met 18 oktober.