Rob gaat op onderzoek uit in Bedum

De politie start een onderzoek naar acht kleinere branden die de afgelopen weken gesticht zijn in Bedum.

Branden liggen gevoelig in de gemeente, nadat in 2011 een vrijwillige brandweerman werd gearresteerd nadat hij meerdere autobranden had gesticht.Maar aan de andere kant: de Bedumers zijn nuchtere mensen. Dat merkte Rob Mulder toen hij vandaag op onderzoek uit ging.