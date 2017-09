Van Dijk en Southampton lijken de strijdbijl te begraven

Virgil van Dijk lijkt weer in genade te zijn aangenomen door zijn club Southampton FC. De 26-jarige voormalige verdediger van FC Groningen verscheen dinsdag weer op het trainingsveld.

Vorige maand werd hij door zijn trainer Mauricio Pellegrino uit de selectie gezet, nadat hij had geprobeerd een transfer naar de Engelse topclub Liverpool te forceren.De soap tussen Van Dijk en Southampton duurt nu al geruime tijd en bereikte een kookpunt toen de hoofdpersoon begin augustus een transferverzoek indiende bij zijn club. Daarvoor weigerde Van Dijk al wekenlang om met de selectie mee te trainen en had hij achter de rug van zijn huidige club om met Liverpool gepraat over een eventuele overstap.Zaterdagmiddag staat het competitieduel tussen Southampton en Watford op het programma. Of hij dan al bij de wedstrijdselectie zal aansluiten, is niet bekend. Ook is het nog onduidelijk of hij überhaupt nog wedstrijden voor Southampton zal gaan spelen, of dat hij op de bank zal moeten plaatsnemen totdat hij wordt getransfereerd.