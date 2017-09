Pand Zara 'enige échte optie' voor casino

Als het Holland Casino een tijdelijke locatie in de binnenstad van Groningen wil, dan is het huidige pand van de Zara op de hoek van de Herestraat en het Gedempte Zuiderdiep de enige échte optie. Dat zegt Eric Bos van de Groningen City Club.

Na de verwoestende brand in het casino vorige maand moest Holland Casino de deuren sluiten. Het casino wil binnen enkele maanden een nieuw onderkomen openen, al dan niet tijdelijk.Voor Bos is het duidelijk waar dat moet zijn. 'Ik zie simpelweg geen andere opties voor een casino. Locaties in die orde van groote zijn schaars in de binnenstad.'Bos zei in het programma Noord Vandaag al dat het pand van het vertrekkende Topshelf aan de Grote Markt geen optie is. 'Overdag is er bij een casino geen moer te beleven. Er moet levendigheid zijn.'Voor dat pand heeft Bos overigens wel een ander idee: Hudson's Bay. 'Dat is voor ons optie A én optie B. Bij een stad als Groningen hóórt een klasse warenhuis te zijn, daar trek je mensen mee.' Dat is volgens Bos ook belangrijk voor de rest van de binnenstad. Vooral de noordzijde kan volgens hem meeprofiteren.'Als op die locatie een Hudson's Bay of iets in die groote zit, dan neemt dat de rest mee. Het is een échte boost, een upgrade voor de stad. Waarom Hudson's Bay wel kan werken en Topshelf niet? Hudson Bay heeft een duidelijke formule, toegespitst op Nederland.Of Hudson's Bay er nou komt of niet. Bos denkt niet dat het pand aan de Grote Markt lang leegstaat. 'Voordat Topshelf eruit is weten we denk ik al wie of wat erin komt. Dan zal het nog wel een paar maanden duren voordat de verbouwingen klaar zijn. Want wil je daar succesvol zijn, dan moet je opnieuw starten met een nieuw, fris en eigen interieur.'Business Insider schreef dinsdag een artikel waarin de Hudson's Bay en Bijenkorf in Amsterdam worden vergeleken. Volgens de website zijn de merken bij Hudson's Bay bijvoorbeeld toegankelijker dan bij de Bijenkorf. 'Ook is de indeling logisch en dankzij de vele zitjes is het er redelijk knus.'