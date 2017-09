Vooralsnog geen bouwstop in Opwierde-Zuid (update)

'De woningen zijn niet veilig', zegt voorzitter Martin Franken van huurdersvereniging De Maren bij aanvang van een spoedberaad met de huurders. Directeur van woongroep Marenland gaat niet op het verzoek in.

De huurdersvereniging heeft bij de gemeente Appingedam een bouwstop aangevraagd voor het aardbevingsbestendig maken van 64 huurwoningen in de wijk Opwierde-Zuid.In het gebouw van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA) zijn zo'n zeventig huurders bijeengekomen wiens huis dit jaar nog aardbevingsbestendig worden gemaakt. Onder de bewoners heerst veel onrust over de versterkingsoperatie.Zo troffen de eerste acht huurders bij terugkomst in hun woning een afgeraffeld huis aan. Buitenmuren staan schots en scheef en binnen zijn dorpels te zien waarop de vloeronderdelen ontbreken.Daarnaast hebben de bewoners ook nog hun twijfels of de woningen wel echt aardbevingsbestendig zijn. 'De buitenmuren zijn nieuw, maar binnen zitten nog de oude muren. Ik heb mijn twijfels over de uitkomst van de inspecties en of die wel aardbevingsbestendig zijn', zegt één van de huursters.Franken onderschrijft het verhaal. 'De woning is door de nieuwe buitenmuur op spanning gezet. Bij een zware beving van 3.5 op de schaal van richter blijft de buitenkant staan, maar storten de binnenmuren in.' In de zaal klinkt vervolgens geroezemoes van de geschokte huurders.Huurdersvereniging De Maren wil daarom dat een onafhankelijke bouwkundige de woningen eerst gaat inspecteren voordat ze verder gaan met de overige huizen.'Ik vind het nu nog te vroeg om een bouwstop in te lassen', zegt Greke Brouwer, directeur van Woongroep Marenland.Ze wil eerst in gesprek met het Centrum Veilig Wonen (CVW) over de manier van versterken. 'Zij geven aan dat het veilig is, dus daar moeten we van uit kunnen gaan', zegt de directeur van Marenland.