IVAK viert einde en begin van nieuwe organisatie

Het IVAK, de kunst- en cultuurorganisatie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum, heeft dinsdagavond het stokje overgedragen aan haar opvolger: Stichting IVAK. Die gaat vanaf nu cultuurlessen in de regio stimuleren, maar daarbij gaat wel een hoop veranderen.

Het oude IVAK viel rechtstreeks onder de drie DAL-gemeenten. Deze gemeenten hadden drie jaar geleden besloten te bezuinigen op cultuur. Daarom moest het IVAK op eigen benen gaan staan met veel minder personeel.Voorheen gaf het IVAK cultuurles op scholen. Dat wordt nu niet meer gedaan. Het nieuwe IVAK gaat scholen enkel nog ondersteunen bij de lessen. Leraren krijgen dus tips hoe ze zelf het beste muziekles kunnen geven.Daardoor is de organisatie afgeslankt van 45 naar 9 medewerkers. Dat ging met name ten koste van alle cultuurdocenten die in dienst waren. 'De docenten zijn nu zzp'ers geworden, die verenigd zijn in een collectief. Daar gaan we mee samenwerken', vertelt het kersverse hoofd van het IVAK Anneke Duit, voorheen wethouder in de gemeente Pekela.Het nieuwe IVAK wordt volgens Duit een soort makelaar. 'We kijken waar de bevolking naar vraagt, en koppelen daar een docent aan. Als iemand gitaarles wil, verwijzen wij hem door naar een zelfstandige gitaardocent.'Doordat het cultuuronderwijs vrijwel niet meer gesubsidieerd wordt, waren muziekverenigingen bang dat cultuurlessen onbetaalbaar zouden worden. Ze gingen uit van een tariefverhoging van driehonderd procent . Maar dat gaat de komende jaren in ieder geval niet gebeuren, aangezien de DAL-gemeenten de komende jaren subsidie geven om de lessen betaalbaar te houden.Stichting IVAK gaat op 23 september officieel van start tijdens Muziekfestival Delfzijl. De komende weken wordt hard gewerkt om de website op orde te krijgen, activiteiten te organiseren en de nieuwe organisatie op poten te zetten.Het oude IVAK kan volgens wethouder Hans Ronde officieel nog niet worden opgeheven, omdat nog één medewerker op de loonlijst staat. Voor hem wordt de komende tijd een passende oplossing gevonden