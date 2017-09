Vliegveld Eelde wil aantal routes uitbreiden

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In Leek zijn vijf gemeenten op de hoogte gesteld van de plannen van Airport Eelde. Aandeelhouders van het vliegveld verlangen een financiële bijdrage van de Regio Groningen-Assen (RGA) van 2,5 miljoen euro.

Het gaat om de gemeenten Leek, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren en Zuidhorn.



Meer vluchten

Directeur Groningen Airport Eelde Marco van de Kreeke ziet graag dat vanaf zijn vliegveld naar meer locaties gevlogen wordt. 'Wij hopen dat we straks kunnen vliegen naar steden als München en Manchester.'



Weerstand

Aandeelhouders van het vliegveld hebben een verzoek van 2,5 miljoen euro neergelegd bij de RGA. Dat is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en twaalf gemeenten.



In meerdere gemeenten zijn negatieve geluiden te horen. Zo zijn de meningen in bijvoorbeeld Zuidhorn verdeeld en heeft GroenLinks-fractievoorzitter Houwer zich in Leek al uitgesproken tegen de plannen.



Vrijdag besluit

Aankomende vrijdag moet de stuurgroep van de RGA een besluit nemen over het wel of niet beschikbaar stellen van 2,5 miljoen euro. De RGA moet unaniem zijn in het toekennen van het bedrag. Mocht één gemeente besluiten geen steun te verlenen, dan wordt het geld niet beschikbaar gesteld.