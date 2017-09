Aardbeving van 1.9 bij Tjuchum

In Tjuchum was dinsdagnacht om 00:08 uur een aardbeving van 1.9 op de Schaal van Richter.

Het KNMI meldt dat de aardbeving op drie kilometer diepte was. De beving is vooralsnog automatisch geïnduceerd. Dat betekent dat een seismoloog de beving nog niet heeft gecontroleerd. Daardoor kan het zijn dat de kracht en diepte van de beving in de loop van de dag worden bijgesteld.Dinsdagochtend was er een dubbele beving bij Appingedam. De eerste klap had een kracht van 1.2 op de Schaal van Richter. Zo'n veertig minuten later volgde een tweede beving met een magnitude van 1.3.Vorige week heeft de NAM voor het eerste het nieuwe meet- en regelprotocol toegepast na een aardbeving bij Appingedam. Die had een kracht van 1.8 op de Schaal van Richter.Voortaan moet de NAM bij bevingen zwaarder dan 1.0 in het gebied tussen Loppersum en Appingedam direct contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mijnen.