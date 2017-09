Superorkaan Irma op komst: 'We horen de shutters al ratelen'

Superorkaan Irma nadert de bovenwindse eilanden. Familie en vrienden van mensen die daar nu zijn houden de adem in. Zo ook Jan Schrage uit Muntendam.

Dochter Astrid woont en werkt op Sint Maarten. Via WhatsApp had het thuisfront contact met haar. 'Dinsdagavond kwam er nog antwoord, maar nu komt er niks. Waarschijnlijk liggen de antennes er nu uit. We hopen dat er snel weer bericht komt.'Om half negen woensdagmorgen Nederlandse tijd volgt er dan toch een bericht van Astrid via Facebook. 'Er is nog stroom, maar die zal er zo wel afgaan. We horen de shutters al ratelen.' Vader Jan meldt opgelucht dat ook hij contact heeft met zijn dochter.Astrid schuilt met een paar vriendinnen in haar huis op 220 meter hoogte. Via Facebook geeft ze waar mogelijk updates richting haar vrienden. 'Stay safe everyone', valt te lezen bij een foto van haar uitzicht. 'Zo is het een normale werkdag en zo moet je je voorbereiden op een ramp.'Met drie powerbanks hopen ze zo af en toe iets van zich te laten horen.Vader Jan heeft niet geprobeerd zijn dochter over te halen het eiland te verlaten. 'Dan ken je haar nog niet. Ze is heel zelfstandig en treft haar voorzorgsmaatregelen wel. Daar heb ik geen zorgen over.''Maar ik heb wel zorgen over het geweld dat er aan komt razen', vervolgt hij. 'Het gaat een rare dag worden. We zijn er constant mee bezig. Je weet niet wat er komt. Dit is de natuur en daar heb je geen invloed op. Wat moet je? Je moet afwachten.'Ook Damster Ekema zit op Sint Maarten en schuilt in 'een groot gebouw'. Af en toe kijkt hij vanaf het dak hoe de storm zich ontwikkelt. In een paar uur tijd trok de wind flink aan. Omstreeks twee uur woensdagmiddag Nederlandse tijd zal de orkaan op Sint Maarten op het hoogtepunt zijn.Op Saba verblijft René Caderius van Veen, oud-gemeenteraadslid van Bellingwedde. 'Sinds dinsdagmiddag zit iedereen opgesloten in zijn eigen huis', vertelt hij. 'Met als gevolg dat men 24 tot 48 uur in een benauwde en warme omgeving moet leven zonder verse lucht.'Caderius van Veen is conservator bij het Dutch Museum op het eiland. 'Het meest kwetsbaar zijn de traditionele houten cottages', vertelt hij. 'En in één daarvan bevindt zich het museum. Alle bestuursleden maken zich zorgen.'Halverwege woensdagochtend mailt hij: 'Het is 3 uur 's nachts. De stroom is uitgeschakeld storm en de regenvlagen zijn goed hoorbaar. Ik zit opgesloten in een donker huis.'