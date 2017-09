Helmantel loodst Kelderman naar tweede plek: 'Het invliegen is niet voor niets geweest'

Tijdritspecialist Adriaan Helmantel uit Westeremden vloog begin deze week naar Spanje om wielrenner Wilco Kelderman bij te staan in de Vuelta. Met succes, want Kelderman werd dinsdag tweede.

'Het invliegen is niet voor niets geweest', zegt Helmantel. 'Dat hij tweede wordt, daar hadden we vooraf voor getetekend. De spanning voor plek twee, drie en vier is groot. Je weet nooit waar in het in de laatste week naartoe gaat.'Christopher Froome won de tijdrit en leidt in het algemeen klassement. Kelderman staat derde, maar voelt de hete adem van de Rus Ilnoer Zakarin in zijn nek. Deze week staan er nog enkele pittige bergetappes op het programma.Helmantel, die eerder dit jaar 'zijn' Tom Dumoulin de Giro d'Italia zag winnen, bekijkt de verrichtingen van Kelderman vanuit Nederland. Zijn tijdrittaak zit erop. 'Het is in het noorden ook mooi', lacht hij.Zondag eindigt de Vuelta in Madrid. Of Kelderman dan nog op het podium staat? 'Ja, daar houd ik wel rekening mee', besluit Helmantel.