Militairen 'vast' op kazerne, repetitie op Grote Markt gaat niet door

(Foto: Jacqueline Nauta/RTV Noord)

Het tot ontploffing brengen van de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog bij Havelte, heeft ook gevolgen voor de beëdiging van nieuwe militairen op de Grote Markt in Stad, woensdagmiddag. De nieuwe soldaten zitten vast in de kazerne in Havelte en kunnen daarom niet repeteren in Groningen.

Ze zitten vast, omdat de bus die hen naar Groningen zou brengen te laat was. 'En vanaf half negen ging alles op slot om de bom onschadelijk te maken, dus toen konden ze het terrein niet meer af', zegt Marianne van der Linden van de Koninklijke Landmacht.



De plechtigheid in Stad komt niet in gevaar, maar de soldaten repeteren nu in hun eigen kazerne in Havelte. Daarna gaan ze alsnog naar Groningen en verloopt de rest van het programma zoals gepland.