'Vertrek bestuurder kost zorginstelling ruim vier ton'

Het vertrek van bestuurder Guus Bruins kost zorginstelling Treant ruim 400.000 euro.

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z . Onder Treant valt onder meer het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.De medische staf zegde eind vorig jaar het vertrouwen op in de raad van bestuur. Bruins en mede-bestuurder Marcel Kuin moesten kort daarna het veld ruimen. Bruins stapte naar het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Deze arbitrage-instelling doet bindend uitspraak in conflicten in de gezondheidszorg.Het Scheidsgerecht oordeelde dat Bruins recht heeft op een ontslagvergoeding. Bovendien krijgt hij zijn salaris tot februari 2018. Dit betekent dat de ex-bestuurder ongeveer een jaar lang salaris ontvangt zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan. Dat kost Treant zo'n 229.000 euro. Daarnaast moet de zorginstelling Bruins een transitievergoeding van 95.000 euro betalen en een billijke vergoeding van 75.000 euro. Ook moet Treant 20.000 euro aan juridische kosten vergoeden. Daarmee bedraagt het totale prijskaartje ruim 400.000 euro.Woordvoerder Bart Visser van Treant erkent dat er fouten gemaakt zijn. 'Na een conflict met de medische staf moesten de toezichthouders ingrijpen. De manier waarop dat is gedaan, had anders gemoeten.'De zorginstelling zal de uitspraak niet aanvechten. 'Het betreft een bindende uitspraak van een arbiter en daar hebben we ons aan te houden.'Uit het vonnis van de arbitragerechter blijkt verder dat voor de drie Treant-ziekenhuizen voor het lopende jaar een verlies van vier miljoen euro wordt verwacht. Vorig jaar boekten het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, het Scheper in Emmen en het Bethesda in Hoogeveen een verlies van 5,3 miljoen op een omzet van 336 miljoen euro. In 2015 bedroeg het verlies drie miljoen euro.Treant verwacht dat de ziekenhuizen volgend jaar weer winst maken, aldus de woordvoerder.