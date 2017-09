Internationale studenten de straat op om kamertekort Groningen

Studenten en internationale studenten in Groningen gaan de straat op om te demonstreren tegen het tekort aan kamers in de stad.

De demonstratie vindt plaats voor het Academiegebouw van de RUG, op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur. Inmiddels geven al zo'n 65 personen mee te lopen in de actie.Volgens Sikkom werden sommige internationale studenten de eerste nacht(en) van het studiejaar gedwongen om op straat te slapen in de stad, omdat studentenhostels en andere overnachtingsmogelijkheden vol zijn. Andere studenten kamperen de eerste nacht in Stad. Op de Facebookpagina Fuck the Housing Shortage in Groningen tippen internationale studenten elkaar over vrije kamers en het protest.Dinsdag maakte gemeente Groningen bekend tijdelijk een COA-vluchtelingenopvang beschikbaar te stellen voor honderd internationaal studenten om de problemen even het dak te bieden. Studenten betalen er 16 euro per nacht voor een kamer die ze met 1 of 2 andere studenten delen. Een keuken is niet aanwezig.Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP is allerminst gecharmeerd van de praktijk. 'De internationale studenten betalen 16 euro per nacht voor een kamer die ze met twee anderen moeten delen. Per maand wordt er dus zo 1440 euro per verhuurde kamer verdiend.''De RUG en Hanze krijgen meer geld voor internationale studenten en tegelijkertijd vragen een aantal ontwikkelaars absurde huurprijzen. Dit is een makkelijk uit te buiten groep mensen. Er wordt op een schandalige manier geld wordt verdiend aan deze woningzoekenden. Het is de hoogste tijd dat de gemeenet de RUG en de Hanze aanspreekt op hun verantwoordelijkheid van de gevolgen van hun aantrekkingsbeleid.'Volgens de Studentenvakbond zijn er landelijk honderden studenten die bij het aanvang van het academisch jaar. De Groningse protesteerders willen hun problemen vrijdag kenbaar maken door in slaapuitrusting te komen, met slaapzakken en matjes, kussens en dekens.