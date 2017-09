Dollemansrit eindigt in maisveld: 'Alles wijst op drugshandel'

Twee mannen uit Leek (28) en Groningen (29) zijn dinsdagavond opgepakt na een dollemansrit op de N34 bij Drouwen. Ze worden verdacht van drugshandel.

Ze zaten samen met twee andere mannen in de auto, meldt RTV Drenthe . De mannen reden met hoge snelheid over de N34. 'Ze brachten ander verkeer in gevaar', verklaart de politie.De bestuurder verloor de macht over het stuur. De rit eindigde in een stuk maisland. In de auto werden drugs en contant geld gevonden.'Over de hoeveelheden kan ik nog niks zeggen, maar alles wijst op de handel in drugs. Het waren in ieder geval geen hoeveelheden voor eigen gebruik', zegt een politiewoordvoerder.Naast de twee Groningers werd ook een man uit de gemeente Hunze en Aa aangehouden. De politie zocht nog naar een vierde persoon. Maar die is niet gevonden. 'Het is nog de vraag of er wel echt een vierde man in de auto zat', vertelt de woordvoerder.