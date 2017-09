Hardrijder moet rijbewijs inleveren en verplicht op cursus

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Het rijbewijs van een 43-jarige man uit Groningen is dinsdagavond ingevorderd, nadat hij was betrapt op te hard rijden. Hij werd op de N33 bij Veendam aan de kant gezet.

De man reed gemiddeld 160 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan. De politie kreeg de Groninger al eerder in de gaten, door zijn rijgedrag op de A7. Ook daar reed hij te hard en vertoonde hij gevaarlijk rijgedrag door op het laatste moment vlak voor een vrachtwagen langs te schieten en de afrit te nemen.



De man moest niet alleen zijn rijbewijs inleveren maar kreeg ook twee boetes en hij moet verplicht op cursus bij het CBR.