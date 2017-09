Lopend Vuur: De zorg wordt voor mij onbetaalbaar

Het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar in de zorg gaat de komende jaren verder omhoog, naar mogelijk 400 euro. Ook de zorgpremie stijgt volgend jaar flink.

Dat melden onder andere het AD en De Telegraaf vanmorgen. In de kabinetsformatie wordt hierover gesproken. De zorg wordt steeds duurder en de huidige premie en het eigen risico zouden dan niet meer voldoende zijn om alles te betalen.In vergelijking met veel andere landen is de zorg in ons land goed geregeld. Daar betalen wij, als inwoners, wel de prijs voor. Is de zorg nog wel betaalbaar?