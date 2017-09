Inbrekers aangehouden dankzij alerte getuige

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Twee 36-jarige mannen uit Den Haag zijn woensdagochtend in Leek aangehouden, op verdenking van inbraak in een winkel aan De Schans.

Rond half vier in de nacht ging het inbraakalarm in de winkel af. Toen de politie poolshoogte ging nemen, meldde een getuige zich dat hij kort voor de inbraak een auto had zien staan in de omgeving van De Schans.



De auto met daarin de twee Hagenezen werd rond zes uur aangehouden. In de wagen vond de politie rookwaren, de vermoedelijke buit van de inbraak. De mannen zitten vast, de auto en de buit zijn in beslag genomen.