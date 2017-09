Rondje Groningen: 'Wie heeft die fiets op mijn dak gelegd?'

Welkom bij Rondje Groningen - een nieuwe rubriek van RTV Noord met elke werkdag om 21.00 uur de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Welke berichten mag je niet missen?

Aankomende vrijdag protesteren internationale studenten omdat ze geen onderdak kunnen vinden in stad Groningen. Het protest zet door, ook nadat de gemeente gisteren 100 slaapplekken regelde in een oude asielzoekersopvang. Politieke jongerenorganisaties vinden de 16 euro die de gemeente per nacht vraagt, veel te gortig. SP en CDA willen zelfs een spoeddebat . Maar wethouder Roeland van der Schaaf kijkt even de andere kant op:Verschillende studenten bieden elkaar hulp aan:Je pakt ze er zo tussenuit, schrijft Gerrit Breeuwsma op Ukrant: de nieuwe lichting eerstejaars studenten in stad. Worden studenten echt steeds jonger en dommer, of hij zelf vooral ouder?Leuk, de twee nieuwe spitstreinen tussen Groningen en Assen. Moet-ie wel zichtbaar zijn, merkt Martin op.Basketballclub Donar gaat mogelijk twee Europese thuiswedstrijden niet in het 'eigen' Martiniplaza spelen. De hal is niet beschikbaar voor alle duels.Bokser Sem Schilt moet ook komend jaar jeugdspelers van de FC fysiek sterker maken.Flinke drukte bij gamewinkels vandaag: de langverwachte schietgame Destiny 2 is uit. De voorganger was de eerste echte hit van de huidige generatie spelcomputers; de PlayStation 4 en Xbox One.050auto waarschuwt op Facebook voor nepmails over autoboetes die nog open zouden staan. Ze zijn gelukkig te herkennen aan de vele schrijffouten.Arjen Helios is zuinig op zijn Saab 99 in opvallend oranje kleur. Hij is niet erg gecharmeerd van de fiets die afgelopen weekend op zijn dak werd gelegd.