Werkstraf voor levensgevaarlijke inhaalactie bij Adorp

Een inwoner van het Brabantse Zegge heeft twintig uur werkstraf gekregen, voor een levensgevaarlijke inhaalactie op de N361, bij Adorp.

Op 2 maart 2015 reed de toen 43-jarige man op de weg van Winsum naar Groningen. Bij Adorp ging het bijna mis. Hij haalde twee auto's in. Een tegemoetkomende auto met aanhanger kon de man maar net ontwijken en stuurde de auto de berm in. De hele actie werd gefilmd met een dashboardcam.Voor de inhaalactie kreeg de man een boete van 450 euro, maar die kon hij niet betalen. Meer dan twee jaar later stond hij daarom voor de rechter. Zelf zegt hij dat zijn medepassagier een psychose had en dat hij daarom zo hard reed. Al is hij het eens met de officier dat het stom was. 'Het klopt dat ik heb ingehaald. Het had niet zo gemoeten.'De man zit in de schuldsanering en er kan geen beslag worden gelegd op zijn spullen. De officier van justitie vindt dat er wel een straf opgelegd moet worden.'Niet alleen vanwege de eerste inhaalactie, maar ook de tweede. Terwijl er een tegenligger aankomt, met een dubbele doorgetrokken streep toch inhalen. Als we hier geen straf voor opleggen dan kunnen we wel ophouden met de verkeersregels.'