Ondernemers na casinobrand: 'Ik hoop dat het pand snel gesloopt wordt'

De casinobrand van vorige maand heeft vervelende gevolgen voor omliggende ondernemingen. 'Dit wordt een verzekeringskwestie', zegt Michel Ingeneeger, eigenaar van Hemingway's, Cervantes en Moro.

De misgelopen omzet is na een week al 25.000 euro Michel Ingeneeger - horeca-eigenaar

Horeca pakt de draad weer op na casinobrand

Dag na casinobrand: 'Een deel van hun leven ging in vlammen op'

Lees terug: Grote brand bij Holland Casino van minuut tot minuut

'Door de brand zijn mijn zaken aan het Gedempte Kattendiep één dag dicht geweest, andere ondernemingen zelfs meerdere dagen', vertelt hij. De brand had mede daardoor ook financiële gevolgen voor diverse ondernemers.'Alleen qua misgelopen omzet staat de teller na een week al op 25.000 euro en dan kijk ik nog niet eens naar de toekomst. Augustus en september zijn altijd onze topmaanden', sombert de ondernemer.Naast de misgelopen omzet en bereikbaarheid is ook geuroverlast een probleem. Ingeneeger: 'Ik hoop dan ook dat het casinopand snel gesloopt wordt.'Wel is Ingeneeger hoopvol gestemd. Hij sprak al met de gemeente over de situatie. 'De hekken blijven staan vanwege instortingsgevaar, maar de oranje doeken erop worden vervangen door iets toegankelijkers.' Wat hij zelf doet? 'De restaurants fleuren we extra op met lichtjes en muziek.'De gemeente Groningen denkt overigens mee met de gedupeerden. 'Er is een mailadres geopend waarop ondernemers hun problemen kenbaar kunnen maken, indien ze door de naweeën van de brand in financiële problemen zijn gekomen', aldus de ondernemer.