Vindicat: 'We weten weer wat onze normen en waarden zijn'

'Het is enorm bewogen geweest. We hebben als vereniging zoveel ophef veroorzaakt en zijn zelden zo aangeslagen geweest. Nu zijn we weer in een stabiele toestand.'Vindicat kreeg de afgelopen twaalf maanden veel over zich heen nadat een lid tijdens de introductie werd mishandeld . Ook was er meerdere keren ophef over vrouwonvriendelijke publicaties, zoals een Bangalijst en recenter de 'Sletbokaal' van subvereniging Aegir.Een commissie onder leiding van oud-politiechef Martin Sitalsing oordeelde in juli dit jaar dat het voor Vindicat 'de laatste kans' is om te zorgen voor een cultuurverandering.Het zorgde voor veel media-aandacht. En dat was wennen, geeft Derksen toe.'Wij zijn van oudsher niet alleen besloten, maar ook best wel gesloten. Toch wel mediaschuw. In het begin moest ik wennen aan het contact met de media, omdat ik bang was verkeerde dingen te zeggen. Dat kwam me in het begin ook duur te staan. Want hoe minder je zegt, hoe meer er wordt ingevuld door je omgeving. Daar hebben we van geleerd dat we meer zijn gaan praten en meer zijn gaan communiceren. Dat kwam ons wel ten goede.'De senaat, het dagelijks bestuur van Vindicat, was pas enkele dagen in functie toen de storm op gang kwam.'Het voelde voor ons in eerste instantie bijna, de manier waarop de media ermee omgingen. Waarom zo hard en zo intens? 'Ik zit hier zelf ook pas vijf dagen, geef ons een beetje de ruimte om ons voor te bereiden.' Het ging er hard aan toe. We werden live door radiostations gebeld, door tv-ploegen getackeld. We werden aangepakt alsof we ervaren bestuurders waren.'Vindicat werd in het hart getroffen door het tragische overlijden van lid Wytze Pennink, die in oktober vorig jaar verdronk in de Diepenring.'De gebeurtenissen van het weekend rond zijn vermissing waren de meest intense momenten die ik ooit heb meegemaakt', zegt Derksen. 'Toen merkten we echt de loyaliteit, de verbondenheid en de solidariteit binnen onze vereniging. Het stond hier vol met studenten die allemaal kwamen helpen met zoeken naar iemand die ze vaak helemaal niet kenden. Maar het is een medelid, dus dat doe je.'De door de commissie-Sitalsing geëiste cultuurverandering is er volgens Derksen ook echt gekomen. 'Dat kostte wel tijd. Logisch ook, zeker in zo'n traditionele organisatie. We hebben echt de tijd genomen om het gesprek met de leden aan te gaan. Maar het werd ze niet opgelegd, ze bedachten het zelf.''We weten weer wat wel en niet kan. Het feit dat de verenigingscultuur meer dan ooit door de leden onderling besproken wordt, stemt mij heel tevreden. En dat maakt ook dat ik hoopvol naar de toekomst van Vindicat kijk.'Derksen is tot zaterdag rector van Vindicat. Dan wordt de nieuwe senaat geïnstalleerd.