Pendelbusje binnenstad is nog even wennen

Zo'n honderd mensen hebben sinds zondagmiddag gebruik gemaakt van het nieuwe pendelbusje tussen de Westerhaven en hartje Stad.

Het busje brengt binnenstadbezoekers van de Westerhaven verder het centrum in. De stadsbussen komen daar niet meer; die rijden voortaan via de Eeldersingel en het Gedempte Zuiderdiep naar het Hoofdstation.Het busje is vooral bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn of bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Maar die ervaren nog wel problemen met instappen. Rolstoelgebruiker Anneke Diderik komt het busje niet in zonder hulp, omdat er geen plank is tussen busje en halte.Ook is het busje zo krap dat ze haast niet kan draaien om het busje weer uit te komen. Maar ze geeft de gemeente nog de tijd om verbeteringen door te voeren - 'Want hij rijdt lekker.'Over maximaal twee weken vervangt de gemeente het huidige dieselbusje door een exemplaar dat rijdt op waterstof.Het busje kan per dag zo'n vijfhonderd mensen naar het centrum brengen. Een rit kost vijftig cent en is gratis voor mensen met een WMO-of stadjerspas.