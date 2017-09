Groningse ondernemers krijgen boost van 1 miljoen euro

Ondernemers in Noord-Groningen krijgen een flinke duw in de rug van de Economic Board Groningen. De instelling trekt €1 miljoen uit voor nieuwe arbeidsplaatsen in de regio.

De nieuwe regeling, die per direct ingaat, zorgt ervoor dat bedrijven in Noord-Groningen een vergoeding van €7.500 per nieuwe arbeidsplaats krijgen. De vergoeding wordt verstrekt bij minimaal vijf gecreëerde banen met een minimale duur van twee jaar.Bedrijven komen in aanmerking als ze gevestigd zijn in Noord-Groningen of zich daar gaan vestigen. Ze kunnen maximaal € 150.000 vergoed krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.'Als je fors wilt uitbreiden of een vliegende start wilt maken, heb je mensen nodig. Deze regeling zorgt ervoor dat je een deel van de investering in mensen terugkrijgt', aldus Peter Arnold Jellema, Bestuurslid Financiën en Bedrijfsvoering bij EBG.Het EBG werd in 2014 opgericht om specifiek de economie in het aardbevingsgebied te stimuleren en staat onder toezicht van de Provincie Groningen en de NAM.