Nieuw brandveiligheidsonderzoek nodig voor tunnel Ringweg Zuid

De brandveiligheid van de betonsoort waarmee de nog te bouwen tunnel van de Ringweg Zuid wordt gebouwd, moet opnieuw worden onderzocht.

Combinatie Herepoort, de aannemer van de Ringweg Zuid, moet de brandwerendheid van het beton aantonen.De tunnel gaat onder de Hereweg door en vervolgens langs de Oosterpoortwijk. Onlangs bleek uit onderzoek van Rijkswaterstaat dat het betonmengsel minder brandwerend is dan gedacht.Vier raadsfracties in de stad hadden zorgen over de bouw van de tunnel nadat Rijkswaterstaat het rapport uitbracht. Bij extreem hoge temperaturen zou beton dat sinds 2008 wordt gebruikt minder lang standhouden dan gedacht. De tunnel van de Ringweg Zuid wordt ook gemaakt met beton waarvan de brandwerendheid in het geding is.CDA, ChristenUnie, SP en de Stadspartij stelden vragen naar aanleiding van het onderzoek. Uit de antwoorden van het gemeentebestuur blijkt dat de aannemer vooralsnog niet wil overstappen op een ander betonmengsel.Het is nu aan de aannemer om de veiligheid van het beton aan te tonen. Het is nog niet bekend of dat onderzoek voor extra kosten en vertraging gaat zorgen. De gemeente wil in elk geval geen concessies maken rondom de brandveiligheidsafspraken van de nog te bouwen tunnel.