Vuur in uitgebrand casino laait weer op

Anderhalve week na de verwoestende brand in het casino in Groningen is het vuur nog steeds niet helemaal uit.

Rond elf uur woensdagochtend moest de brandweer opnieuw uitrukken om het laaiende vuur onder controle te houden. Dat gebeurde met hulp van een hoogwerker en een waterkanon.'Dat is de voor de zoveelste keer', zegt brandweerwoordvoerder Frits Wessels. 'Het vuur laait steeds weer op omdat we er niet bij kunnen. We kunnen het alleen van bovenaf op een afstand bestrijden.'De brandweer kan het uitgebrande pand niet binnengaan, omdat het op instorten staat. Inmiddels wordt nagedacht over een andere oplossing. Wessels: 'We gaan nu bekijken of we een deel van de dakbedekking kunnen weghalen, zodat we beter kunnen nablussen.'