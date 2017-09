Automobilist zwaargewond bij ongeluk in Zevenhuizen

(Foto: De Vries Media)

Een automobilist die woensdagmorgen op de Diepswal in Zevenhuizen een boom raakte, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder reed in een bocht rechtdoor. Hij kwam bekneld te zitten in zijn auto, maar werd snel bevrijd door de hulpdiensten.



De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.