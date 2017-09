Astrid op Sint Maarten: 'Het ergste uur komt er nu aan'

'Mijn huis zit potdicht en ik zie bijna niks. Het geluid buiten is megahard, niet normaal. De luchtdruk verschilt, waardoor onze oren steeds ploppen.' De Groningse Astrid Schrage woont op Sint Maarten en wacht met spanning op de komst van orkaan Irma.

Astrid zit aan haar keukentafel, met twee vriendinnen. Kaarsjes branden, want de stroom is er af. 'Water hebben we ook niet en ik verwacht dat dit de komende weken ook wel zo zal blijven', vertelt de Groningse. 'We hebben een radio aan staan, maar die stoort gigantisch. Ik heb al wel gehoord dat sommige mensen hun huis kwijt zijn. Bij vriendinnen van mij is het dak van het huis gewaaid.'Het spannendste uur is bijna aangebroken. 'Het komende uur gaat de orkaan over ons heen', vertelt Astrid. 'Daarna zitten we een half uur in het oog. Dan wordt de lucht blauw en kunnen de deuren even open. Er is dan tijd voor wat snelle herstelwerkzaamheden. Dit is wel heftig hoor. Je weet hoe mensen hier wonen en ik weet ook dat veel mensen er niet goed aan toe zijn.'Dankzij een paar grote generatoren heeft Astrid nog een internetverbinding. Daardoor heeft ze wel contact gehad met haar vader in Muntendam. 'Maar ik weet niks, want ik kan nu niets zien. Ik hoor wel dat op sommige plekken op het eiland branden zijn. En ik hoor auto's die aan het verschuiven zijn. Het is gewoon afwachten...'