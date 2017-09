Echtpaar uit Bourtange eist geld na uitzending Alberto Stegeman

(Foto: Anja Otto/RTV Noord)

Een inwoner van Bourtange voelt zich door het SBS6-programma 'Stegeman op de bres' aan de schandpaal genageld. Hij is naar eigen zeggen weggezet als iemand die zijn hoogbejaarde moeder voor 125.000 euro heeft opgelicht.

Stegeman maakte met een verborgen camera opnamen en belichtte alleen het verhaal van de moeder en zus. De Bourtanger en zijn vrouw stapten naar de rechter. Ze willen rectificatie. Want, zo zeggen ze, sinds de uitzending wordt het paar in het dorp met de nek aangekeken en beschimpt.



Geld verdwenen

In juni zond SBS6 het gewraakte programma uit. In de uitzending vertellen de 92-jarige moeder en zijn zus dat de man de bankzaken beheerde voor zijn ouders. Na het overlijden van de vader zouden bedragen en bezittingen zijn verdwenen. Moeder en zus deden in december 2015 aangifte van deze verduistering. De zaak werd geseponeerd. Beiden riepen de hulp in van Alberto Stegeman.



Smoes

Met een smoes werd het echtpaar naar een terras in Bourtange gelokt. Daar werden ze geconfronteerd met de interviews met de moeder en zus. De man nam Stegeman mee naar zijn woning om zijn kant van het verhaal te belichten. Hij wilde niet dat er werd gefilmd.



De overgemaakte bedragen waren volgens de man schenkingen. Met papieren probeerde hij Stegeman te overtuigen. Hij vertelde dat hij zijn moeder verzorgde en dat hij dagelijks contact met haar. Hij verbouwde het achterste deel van zijn woning tot een appartement voor zijn moeder. De vrouw zag er uiteindelijk vanaf daar te wonen. Ze verhuisde naar een bejaardentehuis.



Uit het testament

De vrouw overleed dit jaar in maart. De zus bracht haar broer hiervan niet op de hoogte. De moeder had haar zoon onterfd en de dochter als enige erfgename aangewezen. Tijdens de uitzending werd de man geconfronteerd met de verborgen beelden. Het gezicht van de man was weliswaar geblurd, maar de ploeg schoot opnamen van het dorp en de woning van de man. Hij was naar eigen zeggen te herkenbaar. Bovendien kwam zijn verweer nauwelijks in beeld, zei de man.



Dossier

'In het dossier waren voldoende aanwijzingen dat meneer zich schuldig zou hebben gemaakt aan de diefstal', zei de advocate van SBS Brodcasting BV en Stegeman. Van dit geld zouden dure spullen zijn aangeschaft en werd het huis opgeknapt. De bewijzen die de man op tafel legde overtuigden de programmamakers niet, zei de advocate.



'Welles-nietesdiscussie'

Het werd een klassieke welles-nietesdiscussie. Stegeman zou zich niet vooringenomen hebben opgesteld, zoals de Bourtanger hem verweet. De programmamaker maakte zich direct bekend en het paar wist dat er opnamen werden gemaakt. De makers hebben binnen de normen gebruik gemaakt van hun recht op vrijheid van meningsuiting, zei de advocate.



Vraag om schadevergoeding

Volgens Jonatan Faas, de advocaat van het paar uit Bourtange, is hier sprake van aantasting van goede naam en persoonlijke sfeer. Hij vroeg 10.000 euro als voorschot op de geleden schade. Daarnaast moet de uitzending van de advocaat op de website van SBS worden verwijderd en de uitzending op internet en televisie worden gerectificeerd.



De rechter doet op 15 september uitspraak.