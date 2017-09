Delfzijl wil meer mensen laten sporten

De gemeente Delfzijl neemt volgend jaar een extra sportcoach aan. Die gaat vooral aan de slag om mensen met een beperking meer te laten sporten.

'Bewegen draagt bij aan het verminderen van het risico op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, overgewicht en depressie', zegt wethouder Jan Menninga. 'Een actieve en gezonde leefstijl is dus van belang.'



Achterstandgemeente

Delfzijl is één van de 91 gemeenten in Nederland die extra geld krijgt voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden. De komende jaren krijgt de gemeente hiervoor zo'n 80.000 euro.



Kennismaken

De sportcoaches zijn ook actief in het onderwijs. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen na school kennismaken met sportverenigingen in de gemeente.